SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akşener’den ‘Öcalan’ tepkisi: Bir kere de delikanlı olun be!
Formula 1’de Monaco heyecanı
Diğer Sporlar

Formula 1’de Monaco heyecanı

Formul 1'de sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

24 Mayıs 2019 11:10

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Monaco’da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek.

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10’da başlayacak.

Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Avustralya ve Bakü’deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Bahreyn, Çin ve İspanya’daki yarışları ilk sırada tamamlamıştı.

Monaco Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 112 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 105

3. Max Verstappen (Hollanda): 66

4. Sebastian Vettel (Almanya): 64

5. Charles Leclerc (Monaco): 57

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 217 puan

2. Ferrari: 121

3. Red Bull: 87

4. McLaren: 22

5. Racing Point: 17

Son güncelleme 11:10 | 24 Mayıs 2019
formula 1
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 21:00
3
-
2
Kasimpasa S.K.
Konyaspor
Bugün - 19:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR