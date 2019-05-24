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Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük kararı!
Transfer Haberleri

Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük kararı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile yollar ayrıldı

24 Mayıs 2019 14:34

Süper Lig'de sezonun son haftası öncesi Avrupa iddiasını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetimin yeni sözleşme teklif etmediği Adem Büyük ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi biten ve yeni sezonda düşünülmeyen futbolcular bir bir takımdan ayrılmaya başladı. Dün golcü Ömer Şişmanoğlu'nun takımla bağlarını koparmasının ardından bugün de Adem Büyük ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun henüz şehri terk etmediği, ancak sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmadığı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 sezon forma giyen Adem Büyük, sarı-kırmızılı kulüpte bulunduğu süre içerisinde hem başarısıyla hem de yaşadığı saha içi olaylarıyla adından sıkça söz ettirdi.

2 sezon önce bedelsiz olarak Kasımpaşa'dan transfer edilen 32 yaşındaki Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon toplam 31 resmi karşılaşmaya çıktı.

Ligde 6 gol kaydeden Adem Büyük, Türkiye Kupası'nda ise fileleri havalandıramadı.

Son güncelleme 14:45 | 24 Mayıs 2019
Adem Büyük Evkur Yeni Malatyaspor
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