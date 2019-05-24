SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akşener’den ‘Öcalan’ tepkisi: Bir kere de delikanlı olun be!
Çin’de ikinci Marcello Lippi dönemi
Transfer Haberleri

Çin’de ikinci Marcello Lippi dönemi

Çin Futbol Federasyonu, milli takımın başına ikinci kez İtalyan teknik adam Marcello Lippi'yi getirdi.

24 Mayıs 2019 12:54

Çin Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine ikinci kez İtalyan Marcello Lippi getirildi.

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası’na dahil olmak için Asya Elemeleri’ne katılacak milli takımı, 71 yaşındaki Lippi’nin çalıştıracağı belirtildi.

Çin’i 2016-2019 yılları arasında da çalıştıran Lippi’nin görevine, takımının Asya Kupası’na çeyrek finalde veda etmesinin ardından ocak ayında son verilmişti.

Kulüp kariyerinde Juventus ile 5 lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kaldıran Lippi, İtalya Milli Takımı’nı 2006 Dünya Kupası’nda zafere taşımıştı.

Son güncelleme 13:38 | 24 Mayıs 2019
marcello lippi
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 21:00
3
-
2
Kasimpasa S.K.
Konyaspor
Bugün - 19:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR