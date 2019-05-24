Çaykur Rizespor Trabzonspor muhtemel 11’ler! Trabzonspor 3.’lük aşkına…

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 60 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hakkını garantileyen bordo-mavililer, son hafta üçüncülük için karşılaşmaya çıkacak.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçını kazanması, 62 puanlı Beşiktaş’ın ise sahasında Kasımpaşa karşısına puan kaybetmesi halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Trabzonspor’da sakatlığı devam eden Onazi ile kart cezalısı Vahid Amiri dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor: Gökhan,, Moroziuk, Abarhoun, Awazeim, Melnjak, Musa, Okechuwku, Samudio, Boldrin, Aminu, Muriqi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega

DEPLASMANDA 102 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Trabzonspor, deplasmanda son mağlubiyetini 10 Şubat 2019’da Galatasaray’a karşı 3-1’lik sonuçla aldı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer dış sahada oynadığı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son deplasman maçında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, 102 gündür dış sahada maç kaybetmiyor. Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 16 müsabakada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü. Dış sahada 21 puan toplayan bordo-mavililer deplasman puan sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.

36. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize’de oynanacak maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 35 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor’un bu maçlarda attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-1 kazandı.

RİZE’DEKİ MAÇLAR

Rize’de oynanan karşılaşmaların 7’sinde Trabzonspor galip geldi. Altı müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.