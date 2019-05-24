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MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-1 Alanyaspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-1 Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Başakşehir ve Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

24 Mayıs 2019 17:16

Geçtiğimiz hafta Galatasaray’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitiren Medipol Başakşehir ligin son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir maça hızlı başlarken, 5. dakikada Visca’nın golüyle 1-0 öne geçmeye başardı. Aytemiz Alanyaspor’un bu gole cevanı ise 16. dakikada Fernandes’ten geldi. Yıldız futbolcu kafayla attığı golle skora dengeyi getirdi.

İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda iki takımın da gol çabaları sonuçsuz kalınca Medipol Başakşehir ve Eytemiz Alanyaspor sezonu birer puanla kapatmış oldu.

Son güncelleme 19:58 | 24 Mayıs 2019
alanyaspor Başakşehir
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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