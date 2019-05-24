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Beşiktaş yönetiminde değişim! Metin Albayrak’ın yerinde Serdal Adalı
Beşiktaş

Beşiktaş yönetiminde değişim! Metin Albayrak’ın yerinde Serdal Adalı

Beşiktaş Kulübü'nde görevinden istifa eden Metin Albayrak'ın yerine eski yöneticilerden Serdal Adalı atandı

24 Mayıs 2019 16:42

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve yeni yönetimde yer almayan Metin Albayrak’ın yerine Serdal Adalı atandı.

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

“Şirketimizin 24.05.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 22.05.2019 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Metin Albayrak’ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK’nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Serdal Adalı’nın atanmasına karar verilmiştir.”

24 Mayıs 2019 Şenol Güneş`e Oğuzhan Özyakup ve Abdülkadir Parmak tepkisi: `Bizimle son dalgasını geçti` A Milli Futbol Takımı`nın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklanırken Şenol Güneş`in Oğuzhan Özyakup tercihi tartışma konusu oldu. Süper Lig`in ikinci yarısında sadece 5 maçta toplam 28 dakika forma giyen Özyakup`un milli takıma davet edilmesi eleştiri konusu oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:42 | 24 Mayıs 2019
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