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Beşiktaş taraftarından maç sonunda Şenol Güneş’e ve futbolculara destek
Beşiktaş

Beşiktaş taraftarından maç sonunda Şenol Güneş’e ve futbolculara destek

Kasımpaşa maçıyla birlikte Beşiktaş'taki kariyerini noktalayan Şenol Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından destek verdi. Taraftarlar maçın ardından takımı tribünlere çağırdı.

24 Mayıs 2019 23:37

Beşiktaş’ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen ‘Güle güle sana, yolun açık olsun’ şarkısı çaldı. 24 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa | Beşiktaş 3. sırayı bırakmadı! Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 34. ve son hafta heyecanı devam etti. Şenol Güneş`in Beşiktaş`ın başında çıktığı son maçta Beşiktaş, Güven Yalçın`ın `hat-trick`iyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligi 3. sırada bitirdi. Beşiktaş`ta Jeremain Lens 90+1 ve 90+4`te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku

Maçın bitiminde tribünler Vida ve Atiba’ya tezahüratlarda bulunurken, takımın soyunma odasına gitmesi sonrasında taraftarlar ‘Oğuzhan, takımı buraya getir’ ve ‘Beşiktaş’ım el ele, hep beraber tribüne’ tezahüratları yaptı. Uzunca bir bekleyişin ardından Şenol Güneş ve takım zemine yeniden çıkarak tüm tribünleri dolaştı. 24 Mayıs 2019 Şenol Güneş`in Beşiktaş`taki son maçında Slaven Bilic de tribünde! Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Şenol Güneş'in son maçında Bilic'in tribünde yer alması kafalarda soru işareti bıraktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:37 | 24 Mayıs 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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