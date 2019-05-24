Beşiktaş taraftarından maç sonunda Şenol Güneş’e ve futbolculara destek

Beşiktaş’ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen ‘Güle güle sana, yolun açık olsun’ şarkısı çaldı. MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa | Beşiktaş 3. sırayı bırakmadı! Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 34. ve son hafta heyecanı devam etti. Şenol Güneş`in Beşiktaş`ın başında çıktığı son maçta Beşiktaş, Güven Yalçın`ın `hat-trick`iyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligi 3. sırada bitirdi. Beşiktaş`ta Jeremain Lens 90+1 ve 90+4`te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku

Maçın bitiminde tribünler Vida ve Atiba’ya tezahüratlarda bulunurken, takımın soyunma odasına gitmesi sonrasında taraftarlar ‘Oğuzhan, takımı buraya getir’ ve ‘Beşiktaş’ım el ele, hep beraber tribüne’ tezahüratları yaptı. Uzunca bir bekleyişin ardından Şenol Güneş ve takım zemine yeniden çıkarak tüm tribünleri dolaştı. Şenol Güneş`in Beşiktaş`taki son maçında Slaven Bilic de tribünde! Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Şenol Güneş'in son maçında Bilic'in tribünde yer alması kafalarda soru işareti bıraktı. İlgili Haberi Oku