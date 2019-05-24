Beşiktaş Kasımpaşa maçı muhtemel 11’ler! Şenol Güneş veda ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında bu akşam Kasımpaşa’yı konuk edecek. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor’la çekişen Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

GÜNEŞ VEDA EDİYOR

Kasımpaşa mücadelesi teknik direktör Şenol Güneş’in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı’ndaki mesaisine başlayacak.

Beşiktaş`ta Şenol Güneş dönemi bitiyor! İşte başarıları ve rakamları... Beşiktaş`taki görevini, Spor Toto Süper Lig`in 34. haftada Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayla tamamlayacak olan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma ligde ve Avrupa`da başarılar yaşattı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 198 resmi karşılaşmada 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlıları üst üste 2 kez Süper Lig`de şampiyonluğa ulaştıran Güneş, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi`nde de gruptan çıkaran ilk teknik direktör olurken, ayrıca UEFA Avrupa Ligi`nde çeyrek final oynattı. İlgili Haberi Oku

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Karius, Caner, Mirin, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Tarkan, Koita, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Perica

32. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20’sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş’ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

KASIMPAŞA SON DÖNEMDE ÜSTÜN

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5’inde puan kaybetti.

Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Kasımpaşa’da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili’nin sakatlıkları devam ediyor.