MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa | Beşiktaş 3. sırayı bırakmadı!

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 34. ve son hafta heyecanı devam etti. İlk iki sırada yer alma ihtimalini geçen hafta Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilgi ile yitiren Beşiktaş, zorlu maçta sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve üç puan alarak sezonu 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne direkt olarak grup aşamasında başlama hakkı kazandı.

Beşiktaş 65 puana ulaşırken Kasımpaşa ise 39 puanda kaldı. Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başındaki son maçında siyah-beyazlıların gollerini Güven Yalçın (10, 44 ve 45+2) kaydetti. Kasımpaşa’nın sayıları ise Hajradinovic (13) ve Koita’dan (67) geldi. Beşiktaş, Galatasaray ile birlikte 72’şer golle ligin en golcü takımı olarak sezonu noktaladı.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD 2

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Kagawa, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: İlyas Öztürk

Beşiktaş’ın başında son maçına çıkan Şenol Güneş, ligin son haftasında Kasımpaşa’yı mağlup ederek taraftarına galibiyetle veda etti. Serdal Adalı, maç öncesinde Güneş’e Beşiktaş yönetimi adına plaket verdi. Taraftarlar son dakikalarda hepbir ağızdan “Şenol Güneş” tezahüratlarında bulundu. Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Gary Medel ve Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamadı. Konuk ekipte ise Ramazan Köse, Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı.

Beşiktaş`ta Şenol Güneş dönemi bitiyor! İşte başarıları ve rakamları... Beşiktaş`taki görevini, Spor Toto Süper Lig`in 34. haftada Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayla tamamlayacak olan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma ligde ve Avrupa`da başarılar yaşattı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 198 resmi karşılaşmada 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlıları üst üste 2 kez Süper Lig`de şampiyonluğa ulaştıran Güneş, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi`nde de gruptan çıkaran ilk teknik direktör olurken, ayrıca UEFA Avrupa Ligi`nde çeyrek final oynattı. İlgili Haberi Oku