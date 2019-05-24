MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa | Beşiktaş 3. sırayı bırakmadı!

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 34. ve son hafta heyecanı devam etti. İlk iki sırada yer alma ihtimalini geçen hafta Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilgi ile yitiren Beşiktaş, zorlu maçta sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve üç puan alarak sezonu 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne direkt olarak grup aşamasında başlama hakkı kazandı.
Beşiktaş 65 puana ulaşırken Kasımpaşa ise 39 puanda kaldı. Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başındaki son maçında siyah-beyazlıların gollerini Güven Yalçın (10, 44 ve 45+2) kaydetti. Kasımpaşa’nın sayıları ise Hajradinovic (13) ve Koita’dan (67) geldi. Beşiktaş, Galatasaray ile birlikte 72’şer golle ligin en golcü takımı olarak sezonu noktaladı.
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI İLK 11’LERİ
STAT: Vodafone Park
SAAT: 21.00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN SPORTS HD 2
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Kagawa, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: İlyas Öztürk
Beşiktaş’ın başında son maçına çıkan Şenol Güneş, ligin son haftasında Kasımpaşa’yı mağlup ederek taraftarına galibiyetle veda etti. Serdal Adalı, maç öncesinde Güneş’e Beşiktaş yönetimi adına plaket verdi. Taraftarlar son dakikalarda hepbir ağızdan “Şenol Güneş” tezahüratlarında bulundu. Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Gary Medel ve Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamadı. Konuk ekipte ise Ramazan Köse, Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı.