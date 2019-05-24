Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi

Tiflis’te başlayacak organizasyonda Türk temsilcisi Ortotek Gaziler, B Grubu’nda Everton ve Legia Varşova takımlarıyla mücadele edecek…

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek şampiyonanın yarın Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te başlayacağı belirtildi.

Ortotek Gaziler, B Grubu’nda İngiltere’den Everton ve Polonya’dan Legia Varşova takımları ile karşılaşacak. A Grubu’nda ise Gürcistan’dan Tiflis, Rusya’dan Dinamo Altai ve İrlanda Cumhuriyeti’nden Cork City takımları yer alacak. Turnuva, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ortotek Gaziler’in şampiyonadaki maç programı şöyle:

Yarın:

14:00 Legia Varşova-Ortotek Gaziler

17:15 Everton-Ortotek Gaziler