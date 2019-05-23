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Yunanistan ve Özbekistan maçlarının bilet fiyatları belli oldu
Milli Takımlar

Yunanistan ve Özbekistan maçlarının bilet fiyatları belli oldu

Türkiye'nin Yunanistan ve Özbekistan ile yapacağı özel maçların gişeden bilet satışı başladı.

23 Mayıs 2019 12:24

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçların internetten bilet satışı sona ererken, gişeden bilet satışı başladı.

Her futbolsever en fazla 4 bilet satın alabilecek.

Satın alınan her bilet için ayrı ayrı TC kimlik numarası ibraz edilmesi gerekiyor. Yunanistan maçı biletleri 40, 20 ve 10, Özbekistan maçı biletleri ise 30, 20 ve 10 liradan satılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, Yunanistan ile 30 Mayıs Perşembe günü Antalya Stadyumu’nda saat 21.00’de oynanacak karşılaşma için biletlerini statta bulunan Passolig gişelerinden satın alabilecek.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda 2 Haziran Pazar günü saat 21.00’de oynanacak Özbekistan karşılaşmasının biletleri ise Alanyaspor Tesisleri ve Alanyaspor Store’da yer alan Passolig gişelerinde satışa çıktı.

Her iki karşılaşma için de gişeler, maç gününe kadar 10.00-19.00 saatlerinde, müsabaka günü ise ilk yarı bitimine kadar hizmet verecek.

Son güncelleme 12:30 | 23 Mayıs 2019
Özbekistan türkiye yunanistan
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33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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