Transfer iddiası! Galatasaray, Ankaragücü’nün 21 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır’ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray gelecek sezonun ilk transferi için kolları sıvadı…

TRTSpor’da yer alan habere göre; sarı kırmızılılar Ankaragücü’nün genç kalecisi Altay Bayındır ile anlaşmaya vardı. Ankaragücü’nde çok başarılı bir sezon geçiren 21 yaşındaki Altay Bayındır’ın gelecek sezon Galatasaray forması giyeceği iddia edildi.

Türkiye U21 Milli Takımı’nda da forma giyen 1998 doğumlu Altay, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig’de toplam 19 maçta forma giydi. Özellikle ligin ikinci yarısında müthiş bir performans ortaya koyarak en çok kurtarış yapan kaleci durumuna gelen 21 yaşındaki genç file bekçisi dikkatleri üzerine çekmişti.

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