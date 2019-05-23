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Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi’nin sözleşmesini uzattı
Trabzonspor

Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi’nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, iç transferde sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

23 Mayıs 2019 14:09

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi ile 1 Haziran 2019 tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uzatma opsiyon hakkının da kulübe ait olduğu anlaşmayla oyuncuya 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin, 2020-2021 sezonunda da 2 milyon 750 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin lira ödeneceği kaydedildi.

23 Mayıs 2019 Efsane stat 22 milyon liraya millet bahçesi oluyor Trabzon Ortahisar`daki Hüseyin Avni Aker Stadı`nın yerine yapılacak millet bahçesinin maliyeti belli oldu. TOKİ`nin açtığı ihale 21 milyon 956 bin liraya Aslanlar İnşaat ve Enam İnşaat ortaklığına gitti. Trabzon Akçaabat`ta Fatih Stadı`nın yerine yapılacak millet bahçesi de 9 milyon 690 bin liraya mal olacak. Yani sadece Trabzon`a yapılacak iki millet bahçesi için devletin bütçesinden 31 milyon 646 bin lira çıkacak. İlgili Haberi Oku

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda oyuncuya 2021-2022 sezonu için 3 milyon lira garanti ücret ödeneceği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Bununla birlikte oyuncu 2019-2020 sezonunda 25 Süper Lig maçına ilk 11’de başlaması durumunda sözleşme 2021-2022 sezonu için bir yıl daha otomatik olarak uzayacaktır. Böyle bir şartın gerçekleşmesi durumunda 2020-2021 sezonu garanti ücret 3 milyon lira ve uzatılacak olan 2021-2022 sezonu garanti ücreti ise 3 milyon 250 bin lira olacaktır. Bu şartların oluşması durumunda ayrıca kulübümüzün ilave olarak yıllık 3 milyon 500 bin lira garanti ücret ödeyerek sözleşmeyi bir yıl daha geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonu uzatma hakkı olacaktır.

Son güncelleme 14:09 | 23 Mayıs 2019
Kamil Ahmet Çörekçi trabzonspor
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