SON DAKİKA | Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdemir, “Sayın Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldı. Kendisine futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Futbolda başarının en önemli anahtarlarından biri istikrardır. Ankaragücü’nün ardından Fenerbahçe’nin yöneticiliğini yaptım. 4 yıldır da TFF’de başkan vekili görevini sürdürüyorum. Burada önemli insanlarla çalıştım. Yıldırım Bey’le yaptığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk futbolunu ileriye taşımak için 1 Haziran’daki seçimde adayım. Futbolun Nihat ağabeyi olarak 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübemle, bilgimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum.” dedi.

Futbolun bir milli değer olduğunu anlatan Özdemir, “Bu değeri de korumamız gerekir. Bunun için de öncelikle barış, hoşgörü, huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun da yolu saygı ve sevgiden geçer. Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar ve Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Bunun için Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum.” diye konuştu.

İşte Nihat Özdemir’in açıklamalarından öne çıkan kesimler;

“Yeni dönemle birlikte yeni bir milli ruh oluşturalım. Ülkemizin ihtiyacı olan beraberliği en güçlü şekilde yaşatalım. Hedefimiz Türk futbolunu daha da yukarılara çıkarmak ve istikrarlı biçimde dünya sıralamasında ilk 10’da yer almasını sağlamak olacaktır.”

“Daha başarılı Türk futbolu için omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanmaktayım. İnşallah yeni federasyonumuzla birlikte çalışmalara hızla devam edeceğiz. Futbol ailesinin önemli aileleri var. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüpler birliğidir. Bu birlikler ile iyi diyaloglar sürdürerek görevimizi sürdürmek istiyoruz. Kurumsal çalışma düzeni bir numaralı önceliğimiz olacaktır.”

“LİYAKATA GÖRE GÖREVLENDİRECEĞİZ”

“Bütün kurullarımızın bağımsız çalışmasına önem vereceğiz. MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu Beylerbeyi’nde çalışacak. Kulüp lisans reformları için de tüzük değişikliklerimizi onayladık. Kurullarımızda çalışacak arkadaşlarımızda en önem vereceğimiz konuların başında liyakat olacaktır. Layık olan arkadaşları göreve getireceğiz.”

“SPONSORLUK İÇİN KOMİTELER KURULACAK”

“Sponsorluk gelirlerimizin artması için çalışmalar yapacağız. Anlaşmalar için yeni komiteler kurarak etkin bir çalışma ortamı yaratacağız. UEFA’da olduğu gibi yeni bir organizasyon şemasıyla yola devam etmek istiyoruz.”

“MEVCUT YÖNETİMDEN ARKADAŞLAR OLACAK”

“Federasyona yeni isimler sunmayı planlamaktayız. Mevcut kadrodan da isimler olabilir. MHK ile önce yönetim kurulu seçilecek, daha sonraki günlerde ise MHK, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Gözlemciler Kurulu’nun da başkanı ve üyelerini de atayacağız. Seçildikten belli bir zaman sonra yönetim kurulunun da görüşlerini alarak kamuoyuna açıklayacağız.”

“VAR KAYITLARINI YAYINLAMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

“Biz IFAB kurallarına göre çalışmak istiyoruz. Şu an böyle bir şey söz konusu değildir. UEFA değişikliğe giderse biz de bu değişime uyarız. Bu aşamada böyle bir şey düşünmüyoruz.”

“KULÜP CEKETLERİ KENARA ASILACAK”

“Kulüplere mali açıdan nefes aldırmak için bankalarla görüşüp borçları yapılandırıp, mali disiplin ve sınırlamalar getireceğiz. Yeni federasyondaki herkes kulüp ceketlerini kenara asacak. Başarının yolu herkese saygı duymaktan geçer. Adaletten ve rakip takımlara saygı göstermekten başka çarelerinin olmadığını bilmeleri lazım.TFF başkanlığı ya da yönetim kurulu üyeliği kadar zor bir görev olduğunu düşünmüyorum. Hangi kararı alırsan al bir kesim mutlu, bir kesim mutsuz oluyor. Bunu minimuma düşürmek için uğraşacağız ve arkadaşlarımla birlikte inşallah başarılı olacağız”

“ŞENOL GÜNEŞ’E GÜVENİM TAM”

“Şenol Güneş’in göreve getirilmesinde benim de imzam var. Şenol Hoca’nın göreve gelmesine gönülden destek verdim. Kendisine güvenim tam. İnşallah Şenol Güneş hocamız başarılı olacaktır. Hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmak. Amacımız Türk futbolunu bugünden itibaren ileri taşıyarak Avrupa’da ilk 5, dünyada ise ilk 10’a yükseltmek. Altyapı önem verdiğimiz konulardan birisi”

“MEVCUT YABANCI SAYISI KURALIYLA DEVAM EDİLECEK”

“Kulüpler Birliği yasası bir an önce çıkmalıdır. Yabancı sınırı ise önümüzdeki sezon da son sezondaki sayılarla devam edecektir. Alınacak her karar ondan sonraki sezonlar için geçerli olacaktır.”

ALİ KOÇ, ALİ DÜRÜST, ABDURRAHİM ALBAYRAK…

“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la beraber Fenerbahçe’nin en zor döneminde, 3 Temmuz döneminde beraber çalıştım. İyi ve fedakar bir Fenerbahçeli. Kendisiyle görüşüyorum. Herhangi bir sorun yoktur. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ta bir VAR kaydı olduğuna inanmıyorum. Ali Dürüst’ün yeni yönetimde olup olmayacağını söylemem çok zor. Çok değerli bir arkadaşımızdır ve bize önemli hizmetlerde bulunmuştur.”