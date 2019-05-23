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SON DAKİKA FETÖ’den tutuklu Zafer Biryol tahliye edildi
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SON DAKİKA FETÖ’den tutuklu Zafer Biryol tahliye edildi

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik açılan davada tutuklu yargılanan eski futbolcu Zafer Biryol, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

23 Mayıs 2019 11:25

CAN ÖZÇELİK / SÖZCÜ – FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik açılan davada tutuklu yargılanan eski futbolcu Zafer Biryol, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zafer Biryol ve tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Duruşmada söz alan sanık Biryol, “18 aydır tutukluyum. 3 çocuğum var eşim yalnız bakıyor. Bu örgütle ilgili bildiğim ne varsa anlattım. Bunların örgüt olduğunu anlayınca sohbetlerine gitmeyi bıraktım” dedi.

Mahkeme heyeti, kararında sanık Biryol’un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmadı. Duruşma 3 Temmuz’a ertelendi.

Son güncelleme 13:53 | 23 Mayıs 2019
Zafer Biryol
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