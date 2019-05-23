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Fenerbahçe 17 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh’i transfer etti
Transfer Haberleri

Fenerbahçe 17 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh’i transfer etti

Fenerbahçe, uzun süredir takip ettiği İranlı genç yıldız adayı Allahyar Sayyadmanesh'le 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 23 Mayıs 2019 22:10

Fenerbahçe Kulübü’nde Başkan Ali Koç’un gençleştirme projesi kapsamında genç bir transfer gerçekleşti. Sarı lacivertliler 17 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile 4+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a geleceği öğrenildi.

UZUN VADELİ YATIRIM İÇİN 

Fenerbahçe, Sayyadmanesh’in transferini gelecek sezondan ziyade uzun vadeli bir yatırım olarak gerçekleştirdi. Ali Koç döneminde altyapıya birçok yıldız adayı kazandıran sarı-lacivertliler, Sayyadmanesh’in gelecek sezon olmasa bile bir sonraki sezondan itibaren takıma monte edecek.

18. YAŞ GÜNÜ BEKLENECEK

Fenerbahçe transferi açıklamak için acele etmezken, resmi imzaları atmak için oyuncunun 18. yaşına girmesini bekleyecek. 29 Haziran’da 18. yaşına girecek yıldız futbolcuyla, FIFA’nın bir takım kuralları nedeniyle bu tarihten sonra profesyonel sözleşme imzalanacak.

İran U17 ve U23 takımlarında da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh bu sezon takımı Esteghlal ile 17 maça çıktı ve 2 gol 2 asist kaydetti. 1.82 boyundaki genç yıldız adayı forvet bölgesinin yanı sıra sağ ve sol açık olarak da oynayabiliyor.

Son güncelleme 00:27 | 24 Mayıs 2019
Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe transfer
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