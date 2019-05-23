SON DAKİKA Ergin Ataman’dan iki yıllık imza

Euroleague’de Anadolu Efes’i finale yükseltme başarısı gösteren Başantrenör Ergin Ataman, lacivert-beyazlı kulüpler olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Anadolu Efes Kulübü’nün ‘Ergin Ataman’la 2 yıl daha’ başlığıyla resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti.

Ergin Ataman'ın takımımızın başında bir Euroleague ikinciliği, bir Euroleague üçüncülüğü, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, altyapılarda ise bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Kombine sahibi taraftarlarımızın unutamadığı bir sezon geçiren Anadolu Efes, bilindiği gibi Ergin Ataman yönetiminde geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Vitoria Gasteiz kendinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four'da yarı final maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükselmiş, finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına 83-91 yenilmiş ve Euroleague'de 2018-19 sezonunu ikincilikle tamamlamıştı.”

Ergin Ataman çıldırdı! Diskalifiye edildi... Anadolu Efes seride öne geçti Anadolu Efes, play-off çeyrek final ilk maçında sahasında Banvit`i konuk etti, Karşılaşmayı kazanarak seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes`te Başantrenör Ergin Ataman, maçın 22. dakikasında bir pozisyon sonrasındaki itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul alarak oyundan diskalifiye edildi. İlgili Haberi Oku