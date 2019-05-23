Son dakika | Beşiktaş için flaş iddia! Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirildi…

Beşiktaş yönetimi, Milli Takım’ın başına getirilen Şenol Güneş’in yerine gelecek sezon takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmek için temaslarına devam ediyor…

NTVSpor’da yer alan habere göre; yeni teknik direktörünü belirlemek için bir süre önce çalışmaya başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Abdullah Avcı ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmede Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Avcı, Siyah Beyazlılar’a kesin kararını bildirmedi. Medipol Başakşehir ile 5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen sezon sonu farklı bir takım çalıştırmaya sıcak bakan Avcı, son kararını 1 hafta içinde yönetime aktaracak.

Beşiktaş ile anlaşması halinde 3 yıllık mukavele imzalaması planlanan 55 yaşındaki teknik adam, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayacak.

Beşiktaş`ta Şenol Güneş dönemi bitiyor! İşte başarıları ve rakamları... Beşiktaş`taki görevini, Spor Toto Süper Lig`in 34. haftada Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayla tamamlayacak olan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma ligde ve Avrupa`da başarılar yaşattı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 198 resmi karşılaşmada 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlıları üst üste 2 kez Süper Lig`de şampiyonluğa ulaştıran Güneş, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi`nde de gruptan çıkaran ilk teknik direktör olurken, ayrıca UEFA Avrupa Ligi`nde çeyrek final oynattı. İlgili Haberi Oku