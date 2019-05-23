Selçuk İnan ve Okay Yokuşlu için flaş açıklama! ‘Galatasaray’dan kimse aramadı’

Ünlü menajer Batur Altıparmak oyuncuları Selçuk İnan ve Okay Yokuşlu ile ilgili TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan’nın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Altıparmak, “Şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı. Galatasaray, şampiyon oldu ve 3-4 gün sürer kutlamalar. Bu kutlamaların ardından Galatasaray, gelecek sezon için adımlarını atmaya başlayacak. Selçuk, 8 sezonda Galatasaray’da birçok kupa kazandı, 5 kez şampiyon oldu. Demek ki 8 senede takım kaptanı Selçuk, bu takıma çok şey vermiştir. Önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Sözleşme konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.” açıklamasını yaptı.

“OKAY İÇİN ÇIKAN HABERLERİN ASLI ASTARI YOK”

Galatasaray’a transfer olacağı yazılan Okay Yokuşlu ile ilgili gelen soruya ise Altıparmak, “Aslı ve astarı olmayan bir haber bu. Yurt dışında sürekli oynayan bir oyuncunun ben Türkiye’ye dönmesi taraftarı değilim. Yurt dışında daha fazla ülkemizi temsil etsin, gelebileceği yerleri gelsin. Bugüne kadar Galatasaray’dan hiç kimse bizi aramadı bu konuyla ilgili.” cevabını verdi.