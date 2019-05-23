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PSG’nin başkanı Nasser al-Khelaifi’ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturması!
Fransa Ligue 1

PSG’nin başkanı Nasser al-Khelaifi’ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturması!

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'in Katarlı başkanı Nasser al-Khelaifi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı öğrenildi. İddialara göre Nasser al-Khelaifi Doha’nın 2017 IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma teklifiyle bağlantılı rüşvetle suçlanıyor.

SKOR DIŞ HABER 23 Mayıs 2019 15:01

Fransa’nın devi Paris Saint Germain’in Katarlı ünlü zengin başkanı Nasser al-Khelaifi’nin başı yolsuzluk soruşturmasıyla dertte.

Fransa’nın yargı kaynakları, Nasser al-Khelaifi’nin atletizmde rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Reuters, Katarlı girişimci Nasser al-Khelaifi ve bir ortağının, Mart ayında 2017 atletizm dünya şampiyonluğunun ihale süreciyle ilgili olarak aday olduğuna dikkat çekti.

AFP’de yer alan haberde ise, yolsuzluk ve rüşvet konusunun 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Olimpiyatları’nın Doha’da düzenlenmesiyle ilgili olduğu ifade edildi.

Bu yılın başlarında, Al-Khelaifi, PSG’de ve TV şirketi BeIN Sports’taki rolüyle ilgili endişelerine rağmen, UEFA’da önemli bir göreve seçildi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Jay-Jay Okocha’nın PSG formasıyla attığı unutulmaz goller;

Son güncelleme 17:33 | 23 Mayıs 2019
Nasser Al-Khelaifi Paris Saint Germain
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