PSG’nin başkanı Nasser al-Khelaifi’ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturması!

Fransa’nın devi Paris Saint Germain’in Katarlı ünlü zengin başkanı Nasser al-Khelaifi’nin başı yolsuzluk soruşturmasıyla dertte.

Fransa’nın yargı kaynakları, Nasser al-Khelaifi’nin atletizmde rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Reuters, Katarlı girişimci Nasser al-Khelaifi ve bir ortağının, Mart ayında 2017 atletizm dünya şampiyonluğunun ihale süreciyle ilgili olarak aday olduğuna dikkat çekti.

AFP’de yer alan haberde ise, yolsuzluk ve rüşvet konusunun 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Olimpiyatları’nın Doha’da düzenlenmesiyle ilgili olduğu ifade edildi.

Bu yılın başlarında, Al-Khelaifi, PSG’de ve TV şirketi BeIN Sports’taki rolüyle ilgili endişelerine rağmen, UEFA’da önemli bir göreve seçildi.

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