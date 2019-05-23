SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Sandık kurullarında 23 Haziran skandalı! CHP ortaya çıkardı
Dünyadan Futbol

Maradona havalimanında tutuklandı! Eski sevgilisi dava açtı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, Meksika'dan Arjantin'e giderken havalimanında tutuklandı. Maradona'nın, eski sevgilisi Rocio Oliva'nın şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 23 Mayıs 2019 12:57

Arjantin ve dünya futbolcunun efsane ismi Diego Armando Maradona, eski sevgilisi Rocio Oliva’nın şikayeti üzerine tutuklandı. Meksika’dan Arjantin’e giden Diego Armando Maradona’nın, Rocio Oliva’ya olan 5 milyon pound’luk borcu nedeniyle havalimanında polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Diego Armando Maradona’nın kendisine 5 milyon pound borcu olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuran Rocio Oliva, alacağının ödenmesini istedi. San Miguel Aile Mahkemesi’ne başvuran Rocio Oliva, Diego Armando Maraona’yı maddi tazminat davası açtı. Diego Armando Maradona, gözaltına alındıktan sonra avukatı ile birlikte fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Rocio Oliva’nın şikayetini dikkate alan mahkeme, duruşma tarihini 13 Haziran 2019 olarak belirledi.

Diego Armando Maradona ile altı yıl birlikte olan Rocio Oliva, geçtiğimiz yıl Aralık ayında efsane isim ile ayrılmıştı.

Diego Armando Maradona, Meksika ekibi Dorados de Sinaloa takımında teknik direktör olarak görev yapıyor.

08 Mart 2019 `Diego Maradona`nın Küba`da 3 farklı kadından çocuğu olabilir` Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona`nın Küba`da 3 farklı kadından çocuğu olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Maradona`nın avukatı açıklama yaparken DNA testlerinin sonuçlarının beklendiği belirtildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:14 | 23 Mayıs 2019
arjantin diego armando maradona
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Bugün - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR