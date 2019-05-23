Maradona havalimanında tutuklandı! Eski sevgilisi dava açtı

Arjantin ve dünya futbolcunun efsane ismi Diego Armando Maradona, eski sevgilisi Rocio Oliva’nın şikayeti üzerine tutuklandı. Meksika’dan Arjantin’e giden Diego Armando Maradona’nın, Rocio Oliva’ya olan 5 milyon pound’luk borcu nedeniyle havalimanında polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Diego Armando Maradona’nın kendisine 5 milyon pound borcu olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuran Rocio Oliva, alacağının ödenmesini istedi. San Miguel Aile Mahkemesi’ne başvuran Rocio Oliva, Diego Armando Maraona’yı maddi tazminat davası açtı. Diego Armando Maradona, gözaltına alındıktan sonra avukatı ile birlikte fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Rocio Oliva’nın şikayetini dikkate alan mahkeme, duruşma tarihini 13 Haziran 2019 olarak belirledi.

Diego Armando Maradona ile altı yıl birlikte olan Rocio Oliva, geçtiğimiz yıl Aralık ayında efsane isim ile ayrılmıştı.

Diego Armando Maradona, Meksika ekibi Dorados de Sinaloa takımında teknik direktör olarak görev yapıyor.

`Diego Maradona`nın Küba`da 3 farklı kadından çocuğu olabilir` Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona`nın Küba`da 3 farklı kadından çocuğu olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Maradona`nın avukatı açıklama yaparken DNA testlerinin sonuçlarının beklendiği belirtildi. İlgili Haberi Oku