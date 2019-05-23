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Mahkeme kararını verdi! 4 futbolcu tutuklandı
Dünyadan Futbol

Mahkeme kararını verdi! 4 futbolcu tutuklandı

Şike nedeniyle Gürcistan'da gözaltına alınan 11 futbolcu, hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, 4 futbolcunun tutuklanmasına karar verdi.

23 Mayıs 2019 08:09

Geçtiğimiz günlerde Gürcistan’da sekizi faal olmak üzere 11 futbolcu, şike yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gürcistan Güvenlik Servisi’nin yaptığı açıklamada, 3 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanan 2 maçta şike yaptığı iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre, futbol şikesi nedeniyle gözaltına alınan ve bugün ise mahkemeleri düzenlenen futbolculardan dördüne tutuklanma kararı verilirken, yedi oyuncunun 3 bin 600 Dolar kefaletle serbest bırakılacağı bildirildi.

21 Mayıs 2019 Gürcistan şike skandalı ile sallanıyor Gürcistan`da 8`i faal olmak üzere 11 futbolcu, şike yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gürcistan Güvenlik Servisi`nin yaptığı açıklamada, 3 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanan 2 maçta şike yaptığı iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İlgili Haberi Oku

Mahkemenin kararıyla tutuklanan futbolcuların isimleri şöyle:

Nika Daushvili, Vakhtang Dzhakeli, Lasha Chapidze ve Irakli Khuchua.

20 gün içinde depozit ödeyerek serbest kalacak oyuncular ise şunlar:

Johnny Sheroziya, Nika Maisuradze, Paata Gudushauri, George Getiashvili ve Nodar Kiknavelidze, Robert Imerlishvili ve Irakli Badzhelidze

Son güncelleme 08:46 | 23 Mayıs 2019
gürcistan
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