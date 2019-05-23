MAÇ SONUCU | TOFAŞ / Beşiktaş Sompo Japan: 102- 76 (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off)

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Halit Can Cihan TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Mejia 28, Elegar 13, Weems 5, Kadji 6, Trice 17, Bora Satır, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arslan 16, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar 6

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 3, Erkan Veyseloğlu 7, Samet Geyik 2, Alexander 20, Gibson 18, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Benzing 15, Dusan Cantekin, Burak Can Yıldızlı 4, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 23-20

Devre: 48-45

3. Periyot: 72-58

5 faulle çıkanlar: 33.28 Samet Geyik, 36.40 Alexander (Beşiktaş Sompo Japan)

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanacak. İki takımın dengeli hücumlarıyla başlayan maçın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Pressey ve Gibson’ın set hücumlarıyla oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada 7 sayılık fark (11-18) yakaladı. Rakibinin iyi oyununu bire bir savunmalarla durduran TOFAŞ, hücumda da Mejia ve Yiğit Arslan ikilisinden katkı alınca 9-0’lık seri yakaladı ve skoru lehine çevirdi: 20-18.

Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 23-20 önde bitirdi. İkinci çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, Trice’ın sayı ve asistleriyle bir kez daha seri yakalayarak (10-0), 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-20. Alexander ve Gibson’ın üst üste attığı üçlüklerle Beşiktaş Sompo Japan, rakibini skorda yakalamaya çalışsa da mavi-yeşilliler, aynı şekilde yüksek yüzdeli dış atışlarla rakibine karşılık vererek soyunma odasına 48-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Mejia ve Yiğit Arslan ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden TOFAŞ, bir kez daha 10-0’lık seriyle 24. dakikada tekrar farkı çift hanelere (58-47) yükseltti. Skor üstünlüğünü dengeli savunma ve hücum oyunlarıyla elinde tutan Bursa temsilcisi, pota altında da Elegar’ı iyi kullanınca final periyoduna 72-58 önde girdi. Son çeyrekte iyi oyununu sürdüren ve farkı daha da açan TOFAŞ, maçtan 102-76 galip ayrıldı.