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Ludovit Reis Barcelona’da
Transfer Haberleri

Ludovit Reis Barcelona’da

Barcelona Kulübü, Groningen'den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu Ludovit Reis için 100 milyon avro serbest kalma bedeli koydu.

23 Mayıs 2019 15:06

İspanya La Liga’da sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona,  19 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Ludovit Reis ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ludovit ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olan ve iki yıl da uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Hollanda’nın Groningen Kulübünden 3 milyon 250 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Ludovit için 100 milyon avro serbest kalma bedeli konulduğu belirtildi.

Ludovit, Groningen takımında şimdiye kadar 50 resmi maçta forma giydi.

Son güncelleme 15:06 | 23 Mayıs 2019
barcelona ispanya la liga Ludovit Reis
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