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Liverpool Tottenham finali Madrid fiyatlarını uçurdu! İngilizler isyan etti
Şampiyonlar Ligi

Liverpool Tottenham finali Madrid fiyatlarını uçurdu! İngilizler isyan etti

Madrid'de Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek isteyen İngiliz taraftarlar, artan uçak ve otel fiyatlarına isyan etti. Liverpool-Tottenham finalini izlemeye gitmek isteyen İngiliz taraftarlar, küçük bir serveti gözden çıkarmak zorunda kalacak.

23 Mayıs 2019 10:29

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mucizevi bir şekilde rakiplerini eleyerek finale yükselen Liverpool ve Tottenham’ı desteklemek için İspanya’ya gitmek isteyen taraftarlar, artan otel ve uçak bileti fiyatları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Barcelona’yı 3-0’ın rövanşında sahasında 4-0 yenen Liverpool ve ilk maçta 1-0 yenildiği Ajax’ı deplasmanda 3-2 yenerek finale çıkan Tottenham’ın taraftarları, Madrid’deki finale gitmek için farklı alternatifler arıyor.

Normal günlerde 130 dolara İngiltere’den Madrid’e uçak bileti alabilen taraftarlar, finalin oynanacağı tarihe yakın dönemlerde bu fiyatın kat kat üzerinde bir rakam ödemek zorunda kalıyor. 2000 dolara kadar çıkan uçak bileti fiyatları nedeniyle yolculuk için farklı yollar aramaya başlayan İngiliz taraftarların bir çoğu, toplu bir şekilde kara yolunu tercih etmeyi düşünüyor. Taraftarların birçoğu, en azından yol ücretinden tasarruf etmek için 2 bin kilometrelik mesafeyi arabayla gitmeyi planlıyor.

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Uçak bileti dışında Madrid’deki otel fiyatları da finale yakın tarihlerde cep yakıyor. İspanya’nın başkentindeki otellerde, normalde 100-150 Euro arasında değişen oda ücretleri, final öncesinde 1000 Euro’yu buluyor. İngiliz taraftarları düşündüren bir başka konu ise 68 bin kapasiteli Wanda Metropolitano Stadı’nda her iki takım taraftarı için 16’şar bin bilet ayrılması… Sayının azlığı nedeniyle hem Liverpool hem de Tottenham yönetimi, UEFA’dan ekstra bilet talep ediyor.

Liverpool ile Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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Son güncelleme 10:29 | 23 Mayıs 2019
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