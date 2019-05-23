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Juventus milli futbolcu Merih Demiral transferini bitiriyor!
Transfer Haberleri

Juventus milli futbolcu Merih Demiral transferini bitiriyor!

Alanyaspor'daki performansıyla kendisini gösteren ve İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral için dünya devi Juventus 15 milyon Euro ödemeye hazır!

SKOR DIŞ HABER 23 Mayıs 2019 14:37

İtalya Serie A ekibi Sassuolo forması giyen Merih Demiral, adım adım kariyerindeki basamakları çıkarak Juventus’a imza atmak üzere… İtalyan ekibinin, Sporting’e 7 milyon Euro ödeyip devre arasında kadrosuna milli futbolcu için Juventus ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Merih Demiral’in menajeriyle Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici Çarşamba günü görüşme gerçekleştirdi. Transfer döneminin gözde muhabirlerinden İtalyan Gianluca Di Marzio da bonservis bedelinin 15 milyon Euro ve sözleşmenin 5 yıllık olacağını iddia etti.

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Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Aytemiz Alanyaspor’dan önce Portekiz’in güçlü kulüplerinden Sporting Lizbon’da forma giyen Merih Demiral, Serie A’da bu sezon 13 maça çıktı ve 2 gole imza attı. 21 yaşındaki genç futbolcunun Sassuolo’daki mevcut sözleşmesi Haziran 2022’de sona eriyor.

Son güncelleme 16:08 | 23 Mayıs 2019
İtalya Serie A juventus Merih Demiral Sassuolo
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