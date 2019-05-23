Juventus milli futbolcu Merih Demiral transferini bitiriyor!

İtalya Serie A ekibi Sassuolo forması giyen Merih Demiral, adım adım kariyerindeki basamakları çıkarak Juventus’a imza atmak üzere… İtalyan ekibinin, Sporting’e 7 milyon Euro ödeyip devre arasında kadrosuna milli futbolcu için Juventus ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Merih Demiral’in menajeriyle Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici Çarşamba günü görüşme gerçekleştirdi. Transfer döneminin gözde muhabirlerinden İtalyan Gianluca Di Marzio da bonservis bedelinin 15 milyon Euro ve sözleşmenin 5 yıllık olacağını iddia etti.

PSG`nin başkanı Nasser al-Khelaifi`ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturması! Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain`in Katarlı başkanı Nasser al-Khelaifi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı öğrenildi. İddialara göre Nasser al-Khelaifi Doha'nın 2017 IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Olimpiyatları`na ev sahipliği yapma teklifiyle bağlantılı rüşvetle suçlanıyor. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Aytemiz Alanyaspor’dan önce Portekiz’in güçlü kulüplerinden Sporting Lizbon’da forma giyen Merih Demiral, Serie A’da bu sezon 13 maça çıktı ve 2 gole imza attı. 21 yaşındaki genç futbolcunun Sassuolo’daki mevcut sözleşmesi Haziran 2022’de sona eriyor.