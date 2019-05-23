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Hikmet Karaman’a sürpriz hediye
Kayserispor

Hikmet Karaman’a sürpriz hediye

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, teknik direktör Hikmet Karaman’a kara kalem portre resmi hediye etti.

23 Mayıs 2019 09:11

Süper Lig’de 12 puanla aldığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 41 puana çıkaran teknik direktör Hikmet Karaman, Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a gönül veren bir taraftar, teknik direktör Hikmet Karaman'ın kara kalem portre resmini çizdi. 21 yaşındaki kamu görevlisi Mehmet Akif Öztürk, antrenman öncesinde teknik direktör Hikmet Karaman'a çizdiği resmi hediye ederken başarılarından ötürü kutlayıp devamını diledi.

Teknik Direktör Karaman, 21 yaşındaki taraftarın kendisi ile ilgili yaptığı çalışmadan ötürü memnun oldu ve teşekkür etti.

Son güncelleme 09:14 | 23 Mayıs 2019
hikmet karaman kayserispor
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