SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İşte gönül belediyeciliği: Seçimden önce yüzde 15 indirim seçimden sonra yüzde 25 zam
Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlandı
Kayserispor

Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlandı

İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

23 Mayıs 2019 15:40

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında sahasında oynayacağı B.B.Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmanın hesabını yaparken kulüp Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Önümüzdeki sezon içinde birlikte çalışma konusunda teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardık. Sayın Hikmet Karaman’dan transfer konusunda gerekli rapor alınmış ve çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmesi biten ve uzatmak istediğimiz oyuncularla gerekli görüşmeler sürmektedir. Ayrıntılar, hafta sonu oynayacağımız maçtan sonra kamuoyuyla paylaşılacak ve ilerlemeler konusunda bilgi verilecektir” dedi.

23 Mayıs 2019 Hikmet Karaman`a sürpriz hediye İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, teknik direktör Hikmet Karaman'a kara kalem portre resmi hediye etti. İlgili Haberi Oku

Başkan Erol Bedir, Bernard Mensah’ın transferi ile ilgili olarak da, “Ciddi bir ilerleme sağlanmış, hem kendisiyle mutabık kalınmış hem de kulübü Atletico Madrid ile bonservis görüşmeleri olumlu sonuçlanmış olup, detaylar görüşülmektedir” açıklaması yaptı.

Son güncelleme 16:05 | 23 Mayıs 2019
hikmet karaman kayserispor
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Bugün - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR