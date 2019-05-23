Hidayet Türkoğlu’ndan Turgay Demirel’e sert cevap! TBF’de kriz çıktı…

FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi ve TBF Onursal Başkanı Turgay Demirel, 24- 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde yapılacak FIBA Avrupa Kongresi ve Başkanlık seçimi öncesi yaşanan gelişmeler ve kendisine yöneltilen sorular ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirel, “1992 yılında başladığım TBF Başkanlığı görevine 6 kez seçilerek 23 yıl süreyle ülkeme ve Türk sporuna hizmet ettim. Bu süreç içerisinde 1994 yılından itibaren FIBA Avrupa ve Dünya yönetimlerinde seçildiğim çeşitli görevlerden sonra, 2014 yılından itibaren FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak dünyanın en önemli spor dallarından birinde ülkemi başarıyla temsil ettim. Bu hafta Münih’te yapılacak seçimli FIBA Avrupa Genel Kurulu öncesi tam 8 Basketbol Federasyonu tarafından yeniden FIBA Avrupa Başkanlığına aday olarak gösterildim. Herhangi bir uluslararası spor kuruluşunun bu tür seçimlerinde ilk kez karşılaşılan bazı gerçekleri ve ülkem adına olumsuz algı oluşturan olayları Genel Kurul öncesi kamuoyu ile paylaşmak, şahsıma pek çok kişi ve medya kurumlarından yöneltilen sorulara bir açıklama yapmak artık kaçınılmaz olmuştur” diye konuştu.

‘İLK KEZ BİR ADAY KENDİ ÜLKESİNİN FEDERASYONU TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLMEDİ’

Demirel, birden fazla federasyon tarafından aday gösterilmesinin bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Yine ilk kez bir Başkan adayı, kendi ülkesinin federasyonu tarafından aday gösterilmemiştir. Diğer iki aday, Belçikalı C. Coomans Belçika Federasyonu tarafından; Sırp aday D. Tomaseviç ise Sırbistan Basketbol Federasyonu tarafından aday gösterilmiştir. Bu adaylık konusunun daha ilginç olan tarafı ise, Sırp aday D. Tomaseviç’in aday olmaya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yakın ekibi tarafından ikna edilmesi; maddi manevi her türlü olanakların sağlanacağı sözü verilerek ve toplantılar düzenlenerek kendisine TBF olarak tam destek verildiğinin diğer tüm federasyonlara da açıklanmasıdır. Bu durum ve seçim sürecinde yaşanan bu gelişmeler Avrupa Basketbol

Federasyonlarının büyük bir kısmını çok şaşırtan, açıklayamadıkları ve anlayamadıkları bir ortam oluşturmuştur. Şöyle ki, bir yanda 23 yılını Türk basketboluna vermiş, onu almış olduğu konumdan çok daha yükseklere ‘Dünya ikinciliğine' kadar taşımış ve dünyanın en güçlü Federasyonlarından biri yapmış, bir dönem daha seçilme hakkı bulunan ‘Türk Başkan' ile diğer yanda Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri D. Tomaseviç’i ‘Turgay Demirel’e' karşı aday olmaya ikna eden, her türlü desteği vereceklerini açıklayan Hidayet Türkoğlu ve Başkanı olduğu Türkiye Basketbol Federasyonu” ifadelerini kullandı.

‘TOMASEVİÇ'İ ADAYLIĞA TEŞVİK ETMELERİ GELİNEN NOKTAYI GÖSTERMEKTEDİR’

Hidayet Türkoğlu ile ilgili açıklamalarını sürdüren Demirel, “Seçilmesi ile birlikte şahsımı karalamak ve itibarsızlaştırmak amacıyla pek çok asılsız yalan haberler üreten bu kişiden ve ekibinden zaten herhangi bir destek görmeyeceğimi biliyor ve beklemiyordum. Ancak böyle bir milli meselede, başka bir ülkeden aday çıkarmak için bu kadar gayret sarf etmeleri, her türlü desteği vereceklerini söyleyerek ikna etmeleri ve üstelik bu kişinin Sırbistan Basketbol Federasyonu genel sekreteri olması, geldikleri noktayı açıkça göstermektedir. Seçime çok az bir zaman kala tüm gayretlerine ve sağladıkları imkanlara rağmen netice alamayacaklarını düşünen Hidayet Türkoğlu ve ekibi, en son hamle olarak kendi e-posta adresinden 49 Federasyona bir mektup gönderme cüretini de göstermiş; bu yazıda ‘Turgay Demirel’in' adaylığına kesinlikle karşı olduklarını; diğer iki aday ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve desteklediklerini söyleyerek iki adayın bana karşı birleşmesini teşvik etmeye çalışmıştır. Bu son davranışla birlikte tüm bu eylemlerini ifade etmek için kullanılacak kelimenin ne olduğu herkesin anlayabileceği kadar açıktır” şeklinde konuştu.

Demirel, konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na da ilettiğini belirterek, “Bakanlığa da aktardığım, TBF ve Başkanı’nın kabulü ve izahı olmayan bu davranışlarına ve çabalarına rağmen, bu Genel Kurul’da öncelikleri Avrupa Basketbolunun doğru yönetilmesi ve basketbolun geliştirilmesi olan Federasyonların desteği ile seçilmek için, ülkem adına tek başıma, muhtaç olduğu kuvveti nereden alacağını bilen bir Türk vatandaşı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Ortaya çıkacak her sonucun kendim ve milletim adına hayırlı olacağını peşinen kabul ediyorum” açıklamasını yaptı.

‘TBF BAŞKANI'NIN BU DAVRANIŞLARI DAHA NE KADAR GÖRMEZDEN GELİNECEKTİ’

Demirel, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Türk sporunu uluslararası arenada bu kadar üst düzeyde temsil etmekte olan çok az sayıdaki kişilerden biri olarak, bu durumu kamuoyu ile paylaşmak, konu hakkında bilgilendirmek ve şu soruyu sormak istiyorum: Ülkemizin, özellikle son zamanlarda milli değerlerine sahip çıkmaya ve yeni değerler oluşturmaya çalıştığı bir ortamda, sahip olduğu milli değerleri yok etmeye yönelik davranışları alenice yapan TBF Başkanı ve ekibinin bu tür davranışları daha ne kadar süreyle görmezden gelinecektir.”,

HİDAYET TÜRKOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’in bu göreve tekrar aday olmasını desteklemediğini belirtti.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşecek FIBA Avrupa’nın başkanlık seçimi öncesi kamuoyunu doğru bilgilendirmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kulandı: “Görev süresini tamamlayan Turgay Demirel, 1 Nisan 2019 tarihinde Türkiye dışında farklı ülkeler tarafından aday gösterilmiştir. Genel usule aykırı bu adaylıkla, Turgay Demirel federasyonumuzla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş ve aday gösterilmek istediğini belirtmemiştir. Adaylığı sırasında Avrupa basketbolu için herhangi bir planını bizlere aktarmadığı gibi, yönetim ekibine federasyonumuzdan herhangi bir ismi davet dahi etmemiştir. Oysaki amacımız, Türk basketbolunu temsil eden değerli yöneticilerimizin, FIBA Avrupa’nın karar organlarında daha fazla yer alması ve bunun yansıması olarak da güçlenen Türk basketboluna hizmet etmeleridir. Turgay Demirel, Kasım 2016 tarihinden bu yana, üç yıl süresince federasyonumuzu ziyaret etmemiş, hiçbir şekilde iletişime geçmemiş, görevi sebebiyle bulunduğu Avrupa Şampiyonası dışında milli maçlarımıza katılmamış, hiçbir kulübümüzün Avrupa’daki mücadelesini desteklememiştir.”

Diğer başkan adaylarının federasyonu ziyaret ederek projelerini anlattığını aktaran Türkoğlu, şöyle devam etti: “Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu ile hiçbir temas kurmamış ve bilgi alışverişi yapmamıştır. Alışılmışın aksine, kendi ülkesinin federasyonu dışında diğer ülkeleri ziyaret eden, FIBA organizasyonlarında Türk heyetini selamlamaktan bile kaçınan Demirel, seçime yalnızca bir hafta kala bazı ülkelerden gelen güven tazeleme talebi üzerine kendi ülkesinden destek mektubu talebi içine girmiştir. Sporculuğum ve spor yöneticiliğim sürecince her zaman cesur, şeffaf ve ülkemin değerlerini ön planda tutan bir tavır sergiledim. Bugün de Turgay Demirel’i gerek geçmiş dönem TBF yöneticiliğinde gerekse FIBA Avrupa’daki görevi süresinde taraflı, etik olmayan ve ülkesinin çıkarlarını ön planda tutmayan tavrı nedeniyle eleştirdiğimi ve başkanlığını desteklemediğimi açıklıkla dile getirmekte bir mahsur görmüyorum.”

Turgay Demirel’in yaptığı açıklamada Türk Milli Takımı’nın başarılarını tek başına sahiplenmesini de eleştiren Türkoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu, ay-yıldızlı formaya hizmet etmiş, idari ve teknik kadrolara ve milli sporculara büyük bir ayıptır. Başarı bir takım olarak elde edilir ve öncelikle o uğurda ter dökenlerin gururlanma hakkı vardır. Türkiye’nin yurt dışında temsili ile ilgili olan hassas değerleri en iyi şekilde sahiplenmiş ve temsil etmiş biri olarak bu konuda, Türk oluşunu sadece topladığı oylardaki yetersizlik nedeniyle hatırlayan birine söz hakkı vermem mümkün değildir. Bu hususta son dakika talep ettiği güven mektubu için umutsuzca saldırı cümleleri kurmasını son derece yakışıksız bulmaktayım. Bu süreçte Turgay Demirel, gerçekleri yansıtmayan şekilde oy verecek diğer federasyonlara tarafımızca desteklendiğini belirtmiştir. Bunun üzerine diğer başkanlar da beni arayarak bu desteği teyit etmek istediler. Bu nedenle gördüğüm lüzum üzerine diğer federasyon başkanlarını elektronik posta ile bilgilendirerek, Demirel'in aksine diğer adayların bizimle iletişime geçmiş olduğunu belirttim. 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde Türkiye Basketbol Federasyonunu temsilen bir oyumuz var. Bu oyu basketbolu gerçek anlamda güçlendirecek en şeffaf, en güvenilir adaya vereceğimizi bilmenizi isterim.”

Türk basketbolunun en iyi şekilde temsil edildiğini vurgulayan Türkoğlu, “FIBA ile olan kusursuz iletişimimiz, kulüplerimizin Avrupa’daki başarıları ve milli takımlarımızın Avrupa ve dünya şampiyonaları yolundaki saygı uyandıran mücadelesi sayesinde Türk basketbolunun, sadece Avrupa’da değil dünyada da en iyi şekilde temsil edildiğine ve edileceğine hiçbir sporseverin şüphesi olmasın.” diyerek açıklamasını tamamladı.