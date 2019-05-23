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FIFA’dan flaş Dünya Kupası kararı
Fifa

FIFA’dan flaş Dünya Kupası kararı

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planını rafa kaldırdı. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, 32 takımla oynanacak.

23 Mayıs 2019 06:22

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Dünya Kupası’nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti.  FIFA’dan yapılan açıklamada, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın komşu ülkelerin de dahil edilmesiyle ilk kez 48 takımla organize edilmesi planının ayrıntılı ve etraflı çalışmaların ardından şimdilik rafa kaldırıldığı kaydedildi.

2022 Dünya Kupası’nın başta planlandığı gibi 32 takımla düzenleneceği ve 5 Haziran’daki FIFA Kongresi’nde farklı bir öneri getirilmeyeceği aktarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar’da düzenlenecek.

Son güncelleme 09:34 | 23 Mayıs 2019
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