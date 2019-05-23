Fenerbahçe’nin gençlerine Avrupa’dan teklif

Fenerbahçe’nin sıkıntılı sezonunda kadroya girmekte zorlanan iki isim, Berke Özer ve Oğuz Kağan Güçtekin, Avrupa'nın takibinde… Bu oyuncular, U21 Takımı'nda oynadıkları maçlarda Avrupalı ‘scout'larca izlendi.
Oğuz Kağan için Basel transfer teklifinde bulundu. Satın alma opsiyonu ile Oğuz Kağan’ı kiralamak isteyen Basel’e, Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli “Şu an böyle bir şeyi düşünmüyoruz” cevabı verdi.
Berke için de Atletico Madrid'in devrede olduğu ve satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yaptığı bildirildi. Atletico Madrid’e de Comolli’den ret yanıtı geldi.