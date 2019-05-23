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Emre Belözoğlu Fenerbahçe görüşmesinin perde arkası
Transfer Haberleri

Emre Belözoğlu Fenerbahçe görüşmesinin perde arkası

Yıllar sonra Fenerbahçe’ye tekrar dönen Emre Belözoğlu’nun transferinin perde arkasına SÖZCÜ ulaştı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 23 Mayıs 2019 08:41

Yeni sezon planlamasını mutlak şampiyonluk üzerine yapan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, takımda ağabey rolünü üstlenecek ve saha içinde eli ayağı olacak Emre Belözoğlu’nun mutlaka takıma dahil olmasını istedi.

Emre Belözoğlu'nu telefonla arayan Ersun Yanal, 38 yaşındaki futbolcuya, “Emre, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Bu sezon nasıl geçtiğini gördün. Seneye şampiyonluk yolunda senin takıma yapacağı liderliğe ve futboluna ihtiyacım var. Hem gel saha içinde takımın lider ol hem de saha dışında benim en önemli yardımcım” dedi. Emre Belözoğlu da son şampiyonluğunu yaşadığı hocasına, “Fenerbahçe bana ne zaman ihtiyaç duyarsa hiç düşünmeden gelirim hocam. Madem öyle diyorsunuz, teklifinizi kabul ediyorum” cevabını verdi.

Emre'yle olan görüşmesini derhal Semih Özsoy'a ileten Ersun Yanal, transfer için düğmeye basılmasını rica etti.

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ÜÇLÜ ZİRVE

Semih Özsoy, Ersun Yanal'ın istediğini Ali Koç'a iletti ve başkan da bu isteği büyük bir memnuniyetle karşıladı. Ali Koç, Semih Özsoy ve Emre Belözoğlu, Etiler lüks bir resturantta mini bir zirve gerçekleştirdi.

Ali Koç, Emre Belözoğlu’na “Emre gel bu sezon şampiyonluk yolunda sahada takıma yardımcı ol… 1 sene futbol oynadıktan sonra da teknik veya idari heyette birlikte belirleyeceğimiz pozisyona geç” dediği öğrenildi. Emre'nin başkan Ali Koç'a teklifi seve seve kabul edeceğini belirtmesiyle taraflar arasında 1 yıllık ön protokol imzalandı.

Sezonun sona ermesiyle gelecek hafta bu transferin resmen açıklanacak ve Emre 4 yıl sonra yuvaya dönecek.

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Son güncelleme 12:23 | 23 Mayıs 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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