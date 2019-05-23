SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trabzonlulara 'Yunan' diyen AKP'li başkan için suç duyurusu
Eljif Elmas’a milli davet
Dünyadan Futbol

Eljif Elmas’a milli davet

Kuzey Makedonya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Polonya ve Avusturya maçlarının aday kadrosuna Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas da davet edildi.

23 Mayıs 2019 14:16

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Kuzey Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Kuzey Makedonya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde oynayacağı Polonya ve Avusturya maçlarının aday kadrosu belirlendi.

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 23 futbolcu dahil etti.

Kuzey Makedonya, EURO 2020 Elemeleri G Grubu’nda 7 Haziran'da evinde Polonya, 10 Haziran'da yine kendi sahasında Avusturya ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (RoPS), Dejan İliev (Arsenal)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting), Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (HNK Rijeka), Kristijan Toshevski (Vardar), Gjoko Zajkov (Charleroi)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani (El-Raed), Kire Markoski (Spartak Trnava), Marjan Radeski (Shkendija)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Krste Velkovski (Saraybosna), Darko Çurlinov (Köln).

Son güncelleme 14:16 | 23 Mayıs 2019
eljif elmas Fenerbahçe Kuzey Makedonya Milli Takımı
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Bugün - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR