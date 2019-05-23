Eljif Elmas’a milli davet

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Kuzey Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Kuzey Makedonya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde oynayacağı Polonya ve Avusturya maçlarının aday kadrosu belirlendi.

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 23 futbolcu dahil etti.

Kuzey Makedonya, EURO 2020 Elemeleri G Grubu’nda 7 Haziran'da evinde Polonya, 10 Haziran'da yine kendi sahasında Avusturya ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (RoPS), Dejan İliev (Arsenal)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting), Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (HNK Rijeka), Kristijan Toshevski (Vardar), Gjoko Zajkov (Charleroi)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani (El-Raed), Kire Markoski (Spartak Trnava), Marjan Radeski (Shkendija)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Krste Velkovski (Saraybosna), Darko Çurlinov (Köln).