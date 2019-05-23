Efsane stat 22 milyon liraya millet bahçesi oluyor

ÖZLEM GÜVEMLİ / SÖZCÜ – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millet Bahçeleri” projesi kapsamında TOKİ tarafından Trabzon ve Sivas’ta yapılacak millet bahçeleri için açılan ihaleler sonuçlandı. Trabzon’da eski Hüseyin Avni Aker Stadı’nın 64 bin 455 metrekarelik yerine yapılacak Ortahisar Millet Bahçesi için 29 Mart 2019’de ihale düzenlendi. İhale 2 bin 603 metrekarelik millet kıraathanesi, restoran, tribün, kahve ve çay evi, atölye inşaatları ile 64 bin 455 metrekarelik alanda millet bahçesi genel alt yapı işlerini kapsıyordu. Yaklaşık maliyeti 25 milyon 538 bin lira olarak belirlenen ihaleye 13 firma katıldı. İhaleyi 21 milyon 956 bin liralık teklifin sahibi Aslanlar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Enam İnşaat ortaklığı kazandı. Firmalar ile 8 Mayıs 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Millet bahçesi düzenlemesinin 300 gün içinde bitirilmesi öngörülüyor.

FATİH STADI İÇİN 9.6 MİLYONLUK TEKLİF

TOKİ 28 Mart 2019 tarihinde de Akçaabat Fatih Stadı’nın yerine yapılacak Akçaabat Millet Bahçesi için ihaleye çıktı. İhale şartnamesine göre toplam 23 bin 125 metrekarelik alanın 429 metrekaresine millet kıraathanesi ve sosyal donatılar yapılacak. Yaklaşık maliyeti 14 milyon 241 bin lira olan ihaleye 11 firma katıldı. İhale 9 milyon 690 bin liralık teklifin sahibi Akzemin Mühendislik A.Ş’ye verildi ve firma ile 9 Mayıs 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Projenin 240 günde tamamlanması planlanıyor. Böylece Trabzon’da eski statların yerine yapılacak iki millet bahçesi için devletin bütçesinden 31 milyon 646 bin lira çıkmış olacak.

ESKİ SİVAS STADI 15.3 MİLYONA MİLLET BAHÇESİ OLACAK

53 bin 127 metrekarelik eski Sivas stadının yerine yapılacak millet bahçesi için de 27 Şubat 2019 tarihinde TOKİ ihaleye çıktı. 240 günde tamamlanması planlanan proje kapsamında 768 metrekare inşaat alanına sahip millet kıraathanesi, büfe, WC, mescit, çardak, su deposu ve giriş kapıları inşaatı ile 53 bin 127 metrekarelik alanda millet bahçesi düzenlemesi yapılacak. Yaklaşık maliyeti 21 milyon 204 bin lira olan ihaleyi 15 milyon 333 bin liralık teklifin sahibi Reman İnşaat ile 29 Nisan’da sözleşme imzalandı.