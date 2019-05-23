Dünyanın konuştuğu Katelyn Ohashi’den acı itiraf! Gizli gizli ağlıyordum

ABD’nin Kalifornia kentinde düzenlenen üniversiteler arası jimnastik yarışmasına Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) takımıyla katılan Katelyn Ohashi, Michael Jackson’ın unutulmaz şarkılarına yer verdiği koreografik performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Performansı ile sosyal medyanın gündeminde uzun süre yer eden Katelyn Ohashi, BBC’ye yaptığı açıklamada geçmişte görüntüsü ile dalga geçildiği için gizli gizli ağladığını itiraf etti.

İşte Katelyn Ohashi’nin herkesin ağzını açık bırakan unutulmaz performansı:

Geçmişte kilosu ile alay edildiğini söyleyen Katelyn Ohashi “Çok üzüldüğüm zamanlardı. Bana ‘Domuz ya da file benzediğimiz söylerlerdi. Evde olmak bile benim için bir zulümdü. Çünkü annem çok fit bir kadındı. ‘Haydi yüzmeye gidelim’ dediğinde aşırı kilom nedeniyle ‘Ben o mayoyu giyip yüzmeye gelmem’ diye karşılık verirdim. Benimle dalga geçileceğinden korkardım. Gizli gizli ağlıyordum” dedi.

Jimnastik sporunda dar kıyafetler giydiklerini ve bunun da kendisini çok rahatsız ettiğini belirten Katelyn Ohashi “Antrenörüm kilo aldığımda çok kızdı. Ben de aynaya baktığımda üzülüyordum. Kilo vermek için spor salonuna yazıldığım. Oraya gitmek beni rahatsız ediyordu. Arkamdan bakışları sezebiliyordum. Fotoğraf çektirmekten nefret ediyordum. Kendimden nefret ediyordum” ifadelerini kullandı.

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