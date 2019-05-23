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Bursaspor’da ilk ayrılık! Lima Türkiye’den ayrıldı…
Bursaspor

Bursaspor’da ilk ayrılık! Lima Türkiye’den ayrıldı…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un yıldız futbolcusu Allano Lima, son hafta maçında cezalı olduğu için maçın oynanmasını beklemeden eşyalarını alarak Türkiye'den ayrıldı. Kiralık sözleşmesi biten Lima, 30 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı. Bursaspor ligin son haftasındaki maçta kümede kalma mücadelesi verecek.

23 Mayıs 2019 13:16

Bursaspor’un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Bursa’dan ayrıldı.

Yeşil-beyazlı takımda ilk ayrılık Brezilyalı kanat oyuncusu Allano Lima ile başladı. Göztepe maçında sarı kart görerek son hafta cezalı duruma düşen Lima, eşyalarını toplayarak Türkiye’den ayrıldı.

Portekiz’in Estoril takımından Bursaspor’a kiralık gelen Lima 30 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lima, “Bursaspor’daki takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, antrenörlerime, birlikte çalıştığımız kulüp personeline ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Sizleri her zaman büyük bir sevgi ve özlemle hatırlayacağım” dedi.

8 FUTBOLCUNUN DAHA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Öte yandan yeşil-beyazlı takımda Lima haricinde, Diafra Sakho, Umut Nayir, Aurelien Chedjou, Henri Saivet, Tunay Torun’un sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.

Kart cezası sebebiyle Malatya deplasmanında görev alamayacak Aurelien Chedjou’da yeşil-beyazlı takımın defterini kapatmış gözüküyor. Ayrıca Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp ve Jires Kembo’nun sözleşmeleri de haziran ayında bitiyor.

Yeşil-beyazlı takımda kongreye gidileceği de tahmin edilirken, hangi futbolcuyla yeni sezonda devam edileceği belirsizliğini koruyor. Timsahın, önümüzdeki sezon ligde kalması veya düşmesi durumunda bile kadroda büyük değişikliğe gidileceği tahmin ediliyor.

22 Mayıs 2019 Bursaspor yönetimine olağanüstü seçim çağrısı Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün en kısa sürede olağanüstü seçimli genel kurul yapma kararı alması gerektiğini bildirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:17 | 23 Mayıs 2019
Allano Lima bursaspor
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