Antonio Conte’nin listesinde Victor Moses var!

İtalya Serie A ekibi Inter ile anlaşması an meselesi olan Antonio Conte, Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Victor Moses’ı Milano ekibine almak istiyor.

İtalyan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea’de forma giyerken Conte döneminde yıldızı parlayan ve şampiyonlukta İtalyan teknik adamın as oyuncularından olan Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunuyor.

Chelsea’deki sözleşmesi 2021’de bitecek olan Moses için Inter’in 12 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Inter ile Chelsea’nin anlaşması durumunda, İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile olan kiralık anlaşmasını bozması gerekiyor.

Moses, devre arasında geldiği Fenerbahçe’de 13 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.