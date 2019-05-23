SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trabzonlulara 'Yunan' diyen AKP'li başkan için suç duyurusu
Antonio Conte’nin listesinde Victor Moses var!
Transfer Haberleri

Antonio Conte’nin listesinde Victor Moses var!

Chelsea'den ayrıldıktan sonra başka takımda görev almayan ve Inter ile anlaşması sadece imzaya kalan teknik direktör Antonio Conte, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'i Milano kulübüne götürmek istiyor.

SKOR DIŞ HABER 23 Mayıs 2019 13:06

İtalya Serie A ekibi Inter ile anlaşması an meselesi olan Antonio Conte, Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Victor Moses’ı Milano ekibine almak istiyor.

İtalyan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea’de forma giyerken Conte döneminde yıldızı parlayan ve şampiyonlukta İtalyan teknik adamın as oyuncularından olan Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunuyor.

Chelsea’deki sözleşmesi 2021’de bitecek olan Moses için Inter’in 12 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Inter ile Chelsea’nin anlaşması durumunda, İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile olan kiralık anlaşmasını bozması gerekiyor.

Moses, devre arasında geldiği Fenerbahçe’de 13 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Son güncelleme 14:13 | 23 Mayıs 2019
Antonio Conte chelsea Fenerbahçe İNTER Victor Moses
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Bugün - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR