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2007 Kaan Batın Özgen Manisa’da keşfedildi, Galatasaray’ın kampına davet edildi!
Galatasaray

2007 Kaan Batın Özgen Manisa’da keşfedildi, Galatasaray’ın kampına davet edildi!

Salihlispor'un 2007 doğumlu yıldız oyuncusu Kaan Batın Özgen, Salihlispor ile şehir dışında katıldığı turnuva ve özel maçlarda oynadığı başarılı futbol ile Galatasaraylı kurmayların dikkatini çekmeyi başardı ve İstanbul'a kampa davet edildi. Burada da yeteneklerini sergilemeyi başaran genç yıldız, eylül ayında Akademi takımı ile antrenmanlara davet edildi.

23 Mayıs 2019 13:25

Manisa'nın Salihli ilçesinde altyapıda yaptığı büyük işler ile adeta ilçede futbolun gözbebeği olan Salihlispor bir çok genci hayallerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Salihlispor’un 2007 doğumlu yıldız oyuncusu Kaan Batın Özgen de Galatasaray’ın İstanbul kampına davet edildi. Kampta başarılı bulunan Özgen, eylül ayında Akademi takımı ile antrenmanlara davet edildi.

Özgen’in Galatasaray kampına davet edilmesinin kendilerini de gururlandırdığını kaydeden Salihlispor Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, “Mütevazi olmaya gerek yok yaptıklarımız ortada. Salihli'nin yıldız adaylarını bir bir profesyonel takımlara kazandırmaya devam ediyoruz. Allah yollarını açık etsin. Biz bu işe emeğimizi, alın terimizi veriyoruz, sabırla özveri ile çalışıyoruz. İnanın yaptığımız işin para olarak karşılığı yok. Ben bunu Salihli gençliğine adanmış hayat olarak görüyorum. Altyapımızda bulunan bir çok gencimizi daha hayallerine adım adım yaklaştırmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Kulübümüzün parolası belli, hedefi olanları hedefine ulaştırmak için, hedefi olmayanlara hedef belirlemek için biz buradayız.” dedi.

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Son güncelleme 13:25 | 23 Mayıs 2019
galatasaray Kaan Batın Özgen
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