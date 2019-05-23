15 yaşında Olimpiyat şampiyonu 22 yaşında emekli oldu

Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte, sürpriz bir karara imza atarak 22 yaşında emekliliğini açıkladı. 2012 yılında düzenlenen Londra Olimpiyatları’nda kadınlar 100 metre kurbağalamada, henüz 15 yaşındayken şampiyonluğa ulaşan Ruta Meilutyte, girdiği 3 doping testinden geçemediği için emekli olmaya karar verdiğini söyledi.

Eski olimpiyat şampiyonu Ruta Meilutyte, aldığı karar sonrası yaptığı konuşmada, spor yerine derslerine ve diğer ilgi alanlarına ağırlık vereceğini söyledi. Bugüne kadar kendisini tamamen yüzmeye verdiğini belirten Ruta Meilutyte, emekliliğinden sonra daha basit şeyler yapmak, büyümek ve dünyayı daha iyi şekilde anlamak istediğini ifade etti.

2012 Londra Olimpiyatları’nda kadınlar 100 metre kurbağalamada şampiyon olan Ruta Meilutyte, bir yıl sonra Barcelona’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda da 50 ve 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırmıştı.

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RUTA MEILUTYTE KİMDİR?

Litvanya’nın Kaunas kentinde 19 Mart 1997 tarihinde dünyaya gelen Ruta Meilutyte henüz 15 yaşındayken on bir Litvanya rekorunu kırmış durumdaydı. Trabzon’daki 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’nda birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. 2012 Yaz Olimpiyatları’nda kadınlar 100 metre kurbağalamayı 1:05.47’le tamamlayarak Olimpiyat şampiyonu oldu. 15 yaşındaki Ruta Meilutyte, böylece altın madalya kazanan en genç Litvanyalı sporcu olarak kayıtlara geçti. Ayrıca yarı finaldeki 1:05.21’iyle Avrupa rekorunun da sahibi olmuştu. 2013’te kendi rekorunu 0,01 saniye ile geliştirdi. Litvanyalı yüzücü Barselona’daki 2013 Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda 50 ve 100 metre kurbağalama dünya rekorlarına imza attı.

Ruta Meilutyte, yüzebileceği mevcut tüm şampiyonalarda (gençler ve büyükler) altın madalya kazandığında sadece 17 yaşındaydı ve bunu başaran ilk yüzücü olmuştu.

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