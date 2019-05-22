Yılmaz Vural: “Tanju’yla dostluğumuz bakidir”

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Tanju Çolak hakkında açıklamalarda bulunduğu iddia edilen Yılmaz Vural, konuyla ilgili açıklama yaptı. Konunun Tanju Çolak’la ilgili olmadığını belirten ve “Tanju’yla dostluğumuz bakidir” diyerek açıklama yaptı.

Tanju Çolak’la konuyu konuştuğunu belirten Vural, “Nasıl ve ne şekilde çekildiğini bilmediğim görüntülerde Tanju Çolak'ı kastederek küfür ve hakaret ettiğim, iftira attığım iddia edilmiş ise de bu haberler veriliş şekli ile yanlış, düzmece ve kurmacadır. Tanju Çolak ile şahsımı karşı karşıya getirmeye uğraşanlar başaramayacaklardır. Yine de yanlış anlamalara yol açan bu haberden dolayı olayın akabinde telefon ile irtibatlı kendisinden özür diledim. Dostluğum bakidir” ifadelerini kullandı.