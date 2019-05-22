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Yılmaz Vural: “Tanju’yla dostluğumuz bakidir”
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Yılmaz Vural: “Tanju’yla dostluğumuz bakidir”

Sosyal medyada Tanju Çolak'ı kast ederek sinkaflı cümleler kurduğu söylenen Yılmaz Vural, konunun Tanju Çolak'la ilgili olmadığını belirterek, "Tanju'yla dostluğumuz bakidir" dedi.

22 Mayıs 2019 21:29

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Tanju Çolak hakkında açıklamalarda bulunduğu iddia edilen Yılmaz Vural, konuyla ilgili açıklama yaptı. Konunun Tanju Çolak’la ilgili olmadığını belirten ve “Tanju’yla dostluğumuz bakidir” diyerek açıklama yaptı.

Tanju Çolak’la konuyu konuştuğunu belirten Vural, “Nasıl ve ne şekilde çekildiğini bilmediğim görüntülerde Tanju Çolak'ı kastederek küfür ve hakaret ettiğim, iftira attığım iddia edilmiş ise de bu haberler veriliş şekli ile yanlış, düzmece ve kurmacadır. Tanju Çolak ile şahsımı karşı karşıya getirmeye uğraşanlar başaramayacaklardır. Yine de yanlış anlamalara yol açan bu haberden dolayı olayın akabinde telefon ile irtibatlı kendisinden özür diledim. Dostluğum bakidir” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 21:29 | 22 Mayıs 2019
küfür özür Tanju Çolak’ yılmaz vural
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