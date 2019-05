Chelsea Kulübü, 37 yaşındaki kaleci Caballero’nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Caballero, Temmuz 2017’de transfer olduğu Chelsea’de şu ana kadar 23 maça çıktı.

.@willy_caballero will be a Blue for the forthcoming 2019/20 campaign!

