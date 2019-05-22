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Ünlü sporcu Hayden Hurst aşık olduğu kadını Twitter’dan arıyor!
Diğer Sporlar

Ünlü sporcu Hayden Hurst aşık olduğu kadını Twitter’dan arıyor!

Ünlü Amerikan futbolcusu Hayden Hurst, havalimanında görüp aşık olduğu ancak yetişemediği kadını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arıyor.

22 Mayıs 2019 14:00

Ünlü Amerikan futbolcusu Hayden Hurst, ABD’de Jacksonville-Baltimore seferini yapan uçaktayken gördüğü kadına yetişip telefon numarasını veremeden kadının gözden kaybolduğunu söyledi.

25 yaşındaki futbolcu Hurst twitter hesabından  “Baltimore'a giden uçakta gördüğüm göz kamaştırıcı uzun boylu esmer güzeline. Çok hızlı yürüyorsun ve seni yakalayamadım ama umarım Twitter hesabın vardır “  paylaşımında bulundu. Pazar günü yaptığı ve yaklaşık 4 bin beğeni alan paylaşımın ardından Hurst'ün takım arkadaşları ve diğer kişiler sporcuyu desteklediğini belirtti.

Takım arkadaşı Nick Fitzgerald, Hurst’un paylaşımının altına, “Şutörler şut atar. Saygı duyuyorum” yazarken, bir diğer takım arkadaşı Mark Andrews da, “Cesaretini takdir ediyorum” diye ekledi. Hurst, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı tarafından durdurulduğu için hoşlandığı kadına yetişemediğini de paylaşımına ekledi.

Sporcuyu durduran kişinin kendisi olduğunu iddia eden bir adam, Hurst ile havalimanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Benim hatam Hayden, seni hayal kırıklığına uğrattım. Ama yine de pişman değilim” diye yazdı.

Hurst'ün hoşlandığı kadının kim olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan sporcunun kadın hayranları Hurst'ün paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda, “Ben değildim ama gönüllüyüm”, “Ben uzun boylu ve esmer değilim ama uzun boylu ve sarışınım. Baltimore'luymuş gibi davranabilirim” gibi ifadeler yazdı.

Son güncelleme 14:36 | 22 Mayıs 2019
amerikan futbolu Hayden Hurst
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