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Toronto Raptors 3 yıldızıyla kazandı
NBA

Toronto Raptors 3 yıldızıyla kazandı

Toronto Raptors, Milwaukee Bucks'ı 120-102 yenerek NBA Doğu Konferansı final serisinde durumu 2-2 yaptı.

22 Mayıs 2019 10:59

NBA Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks’ı 120-102 yenen Toronto Raptors, seriyi 2-2’ye getirdi.

Normal sezonun 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı olan Toronto Raptors, Doğu Konferansı final serisi 4. maçında, ligi lider bitiren Milwaukee Bucks’ı ağırladı. Karşılaşmayı 120-102 kazanan Raptors, 2-0 geriye düştüğü seride durumu 2-2 yaptı.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors’ta Kyle Lowry 25 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Kawhi Leonard 19 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma ve Serge Ibaka 17 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Bucks’ta Khris Middleton’ın 30 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo’nun 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok performansı mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 7 sayı, 3 top çalmayla maçı tamamladı.

Serinin 5. karşılaşması Bucks’ın sahasında oynanacak.

Son güncelleme 10:59 | 22 Mayıs 2019
Milwaukee Bucks NBA Toronto Raptors
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