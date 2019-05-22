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Tekeli’den sitem dolu şampiyonluk vurgusu
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Tekeli’den sitem dolu şampiyonluk vurgusu

Simav İdman Yurdu Kulübü U14 Amatör Futbol Takımı, maddi imkansızlıklara rağmen şampiyonluğa kilitlendi.

22 Mayıs 2019 12:46

Kütahya'nın Simav İdman Yurdu Spor Kulübü U14 Amatör Futbol Takımı, Ayvalık’da düzenlenecek U14 Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Play-Off eleme müsabakalarında başarılı sonuçlar elde eden Simav ekibi, şampiyonaya birinci kademeden katılacak. Simav İdman Yurdu Kulübü Başkanı Zafer Tekeli, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilecek maçlara maddi imkansızlıklara rağmen hazır olduklarını ifade etti.

Tekeli “Başarılı sonuçlara ulaşmak için gösterdikleri gayretli çalışmalarından dolayı, Antrenörümüz Yusuf Tanyeli ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. 23-24-25 Mayıs tarihlerinde Ayvalık’ta yapılacak olan U14 Türkiye futbol şampiyonası 1’inci kademe müsabakalarına İstanbul'dan 2 takım, İzmir'den 2 takım, Yalova'dan 1 takım ve Kütahya ilini temsilen Simav İdman Yurdu U14 futbol takımı katılacak. Şampiyonluk yolunda bize maddi ve manevi destek sağlayan tüm Simavlılara teşekkür ediyoruz” dedi.

Son güncelleme 12:46 | 22 Mayıs 2019
Simav İdman Yurdu Spor Kulübü
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