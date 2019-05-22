Süper Lig’de 5 maçın hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetcek hakemler şunlar:
24 Mayıs Cuma:
18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
25 Mayıs Cumartesi:
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan