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Süper Lig’de 5 maçın hakemi açıklandı
Futbol

Süper Lig’de 5 maçın hakemi açıklandı

TFF, Cuma ve Cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

22 Mayıs 2019 16:27

Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetcek hakemler şunlar:

24 Mayıs Cuma:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan

Son güncelleme 16:27 | 22 Mayıs 2019
spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Yarın - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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