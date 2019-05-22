Squash turnuvasında dereceye giren sporculara vibratör hediye edildi!

İspanya’da düzenlenen Asturias Squash Championship 2019’da kadınlarda dereceye giren sporculara verilen cinsiyetçi ödüller tepki çekti. Şampiyonluğa ulaşan Elisabet Sado Garriga, ikinci Olaya Fernandez Lence, üçüncü Marina Arraiza Mier ve dördüncü Cristina Barandica Fernandez’e ağda kiti, elektronik ayak törpüsü ve bir adet de vibratör hediye edildi.

Bölgede yayın yapan bir yerel radyoda yer alan “Ganamos Con Ellas” (Kadınlarla Kazanıyoruz) adlı programın sosyal medya hesabında ödüllerin fotoğrafı paylaşılırken “Aşağılayıcı, şoke edici, yaralayıcı, anlaşılamaz ancak acı bir şekilde gerçek” ifadeleri kullanıldı ve organizatörlerin “tüm sınırları aştığı” söylendi.

Seks oyuncağı ve cinsiyetçi hediyeler yoğun tepkilere neden olurken ödüllerin verildiği sporcuların İspanya Squash Federasyonu’na cinsiyetçilik ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Özür mesajı yayınlandı!

İspanya’nın kuzeyinde yer alan Asturias bölgesinin başkenti olan Oviedo’da yer alan organizasyonun düzenleyicisi Club Squash Oviedo konuyla ilgili bir özür mesajı yayınlarken “Hediyeler asla cinsiyetçi bir noktadan durularak verilmedi” ifadelerini kullandı ve 2019 yılında başka bir organizasyon düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Sporcuların şikayetlerini ilettikleri federasyon ise soruşturma başlatılması için konuyu Asturia Kadın Enstitüsü’ne taşıdı. Turnuvanın organizasyonunda yer alan üç ismin ise istifa ettiği öğrenildi. Chelsea`nin gözü kulübün efsane ismi üzerinde! Bu sezon İngiltere`de kupa kaldıramayan ancak UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak olan Chelsea`da teknik direktör Maurizio Sarri`nin geleceği tartışılıyor. Bir yandan Juventus ile adı anılan İtalyan teknik adamın yerine kulübün efsane ismi Frank Lampard`ın geleceği iddia edildi. İlgili Haberi Oku