SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘Askerlik süresinin 6 ayını dolduranlar terhis olacak’
Squash turnuvasında dereceye giren sporculara vibratör hediye edildi!
Diğer Sporlar

Squash turnuvasında dereceye giren sporculara vibratör hediye edildi!

İspanya'da düzenlenen bir squash turnuvasında dereceye giren kadın sporculara vibratör, ağda kiti ve elektronik ayak törpüsü hediye edildi. Cinsiyetçi hediyeler tepki çekerken İspanya Squash Federasyonu, soruşturma başlatılması için konuyu Asturia Kadın Enstitüsü'ne taşıdı.

SKOR DIŞ HABER 22 Mayıs 2019 11:17

İspanya’da düzenlenen Asturias Squash Championship 2019’da kadınlarda dereceye giren sporculara verilen cinsiyetçi ödüller tepki çekti. Şampiyonluğa ulaşan Elisabet Sado Garriga, ikinci Olaya Fernandez Lence, üçüncü Marina Arraiza Mier ve dördüncü Cristina Barandica Fernandez’e ağda kiti, elektronik ayak törpüsü ve bir adet de vibratör hediye edildi.

Bölgede yayın yapan bir yerel radyoda yer alan “Ganamos Con Ellas” (Kadınlarla Kazanıyoruz) adlı programın sosyal medya hesabında ödüllerin fotoğrafı paylaşılırken “Aşağılayıcı, şoke edici, yaralayıcı, anlaşılamaz ancak acı bir şekilde gerçek” ifadeleri kullanıldı ve organizatörlerin “tüm sınırları aştığı” söylendi.

Seks oyuncağı ve cinsiyetçi hediyeler yoğun tepkilere neden olurken ödüllerin verildiği sporcuların İspanya Squash Federasyonu’na cinsiyetçilik ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Özür mesajı yayınlandı!

İspanya’nın kuzeyinde yer alan Asturias bölgesinin başkenti olan Oviedo’da yer alan organizasyonun düzenleyicisi Club Squash Oviedo konuyla ilgili bir özür mesajı yayınlarken “Hediyeler asla cinsiyetçi bir noktadan durularak verilmedi” ifadelerini kullandı ve 2019 yılında başka bir organizasyon düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Sporcuların şikayetlerini ilettikleri federasyon ise soruşturma başlatılması için konuyu Asturia Kadın Enstitüsü’ne taşıdı. Turnuvanın organizasyonunda yer alan üç ismin ise istifa ettiği öğrenildi. 21 Mayıs 2019 Chelsea`nin gözü kulübün efsane ismi üzerinde! Bu sezon İngiltere`de kupa kaldıramayan ancak UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak olan Chelsea`da teknik direktör Maurizio Sarri`nin geleceği tartışılıyor. Bir yandan Juventus ile adı anılan İtalyan teknik adamın yerine kulübün efsane ismi Frank Lampard`ın geleceği iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:37 | 22 Mayıs 2019
squash
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Yarın - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR