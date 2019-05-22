Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçları tamamlandı! İşte sonuçlar…

Süper Lig’de yükselecek son takımın belli olacağı 1.lig Play Off’ta yarı final ilk maçları oynandı. Gazişehir Gaziantep evinde Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ederken, Adana Demirspor ile Hatayspor Adana’da 0-0 berabere kaldı. Yarı final rövanş maçları 26 Mayıs Pazar günü 16.00’da oynanacak.

Gaziantep Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-0 kazanarak finale çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. 43. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Yalçın Kılınç’ın pasında Poepon, kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kaldı. Poepon, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı, Gazişehir Gaziantep’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 69. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2’ye çıkardı. Oğuz Ceylan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Poepon topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. Gazişehir Gaziantep, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ADANA DEMİRSPOR AVANTAJI YAKALAYAMADI

Spor Toto 1.Lig play off yarı final ilk maçında normal sezonu 6.sırada bitiren Adana Demirspor evinde ligi 3’üncü bitiren Hatayspor’u ağırladı.

5 Ocak Fatih Terim Stadın’ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.