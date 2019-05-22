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Son dakika! Trabzonspor Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak
Futbol

Son dakika! Trabzonspor Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Son dakika! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önümüzdeki iki sene daha hocamız Ünal Karaman ile devam ediyoruz" diye konuştu.

22 Mayıs 2019 13:48

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ile aralarında hiçbir problemin olmadığını ifade etti.

Ünal Karaman ile aylardır yeni sezonun yapılanması ve planlamasını yaptıklarını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki iki sene daha hocamızla devam ediyoruz. Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz. Eğer sorun kamuoyunun önüne çıkıp bir imza atmaksa bunu atarız ama kulübüne gönülden bağlı insanlar bu tip küçük detaylara zaten takılmaz, biz de takılmıyoruz. Kendisiyle devam etmeyeceğimizi söyleyenler bunu nereden çıkarıyorlar bilmiyoruz. Biz hocamızla yolumuza devam ediyoruz.” Sezon başında göreve getirilen Karaman, bordo-mavili takımın başında Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda çıktığı toplam 40 karşılaşmada 21 galibiyet 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda ederken, Süper Lig’de ise sezonu 4. sırada tamamlamayı garantileyerek, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. 21 Mayıs 2019 Ahmet Ağaoğlu: `Trabzonspor ceza alsın diye ağzı sulananlar var` Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA`nın Finansal Fair Play kapsamında bordo mavili kulübü bir üst kurula göndermesiyle ilgili olarak, Disiplin Kurulu`ndan o karar çıkmadan parmaklamaya başlamışlar, bazı ağzı sulanan insanlar. Trabzonspor ceza alsın diye beklentiye girenler de var dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:00 | 22 Mayıs 2019
Ahmet Ağaoğlu spor toto süper lig trabzonspor Ünal Karaman
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