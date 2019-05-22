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Sivasspor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
Sivasspor

Sivasspor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Gelecek sezon da Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek

22 Mayıs 2019 11:14

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor’da, 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Ligde kalmayı garantileyerek rahat bir nefes alan kırmızı-beyazlılarda kaleciler Tolgahan Acar ve Sergio Rochet, savunma oyuncuları Douglas Santos, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr ve David Braz, orta saha oyuncuları Delvin N’Dinga, Gabriel Torje, Hakan Arslan, Özer Hurmacı ve Fousseni Diabate ile golcü oyuncu Muhammet Demir’in sözleşmeleri 31 Mayıs 2019’da bitiyor.

10 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Sivasspor’da kaleci Ali Şaşal Vural’ın 2020, savunma oyuncularından Uğur Çiftçi’nin 2023, Ziya Erdal’ın 2020, Fatih Aksoy’un 2020, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç’ın ve Erdoğan Yeşilyurt’un 2020, Serhiy Rybalka’nın 2021, golcü oyuncular Arouna Kone ile Hugo Vierra’nın 2020 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.

Yönetimin, ligde Galatasaray ile yapılacak son maçın ardından sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler yapması bekleniyor.

Son güncelleme 11:14 | 22 Mayıs 2019
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33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
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33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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