SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Efsane geri dönüyor! Uğur Dündar'ın konuğu Ekrem İmamoğlu
Sevilla’da Caparros dönemi sona erdi!
Dünyadan Futbol

Sevilla’da Caparros dönemi sona erdi!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Sevilla, teknik direktör Joaquin Caparros'un gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

22 Mayıs 2019 19:48

Sevilla Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, Simba SC takımıyla oynanacak maç için Tanzanya’da olan takımın kamp otelinde Teknik Direktör Joaquin Caparros, Kulüp Başkanı Jose Castro ve Sportif Direktör Ramon Rodriguez (Monchi lakaplı) arasında yapılan toplantı sonrasında İspanyol teknik adamın takımı bırakmasıyla ilgili kararın alındığı bildirildi.

Caparros’un Sevilla Kulübü içinde başka görevlerde çalışmayı sürdüreceği kaydedildi. Sevilla’da 3 farklı dönemde teknik direktörlük yapan ve son iki sezonda takımın başında bulunan 64 yaşındaki Caparros, nisan ayında “kronik lösemi hastalığı” olduğunu açıklamış ancak bunun profesyonel işini yapmasına engel olmadığını söylemişti.

Son güncelleme 19:48 | 22 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Yarın - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR